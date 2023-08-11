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На території Шевченківської громади, що на Миколаївщині, збираються побудувати 50 нових будинків з сендвіч-панелей.

Про це повідомив голова Шевченківської громади Олег Пилипенко, йдеться у статті «НикВести» «Сучасні європейські містечка та логістичний хаб: що чекає на зруйновані росіянами села Миколаївщини».

Він додав, що «це буде новий житловий масив, але в конкретному населеному пункті громади».

— Зараз є домовленості з декількома фондами щодо побудови житла. Ми виділили земельну ділянку, провели інвентаризацію й зараз знаходимося на моменті отримання містобудівних умов. Це будуть будинки з сендвіч-панелей. Орієнтовно це буде близько 50 будинків. Це перший етап проєкту, — розповів Олег Пилипенко.

Пріоритетність в отриманні цих осель ще не визначили, однак попередньо перевагу отримуватимуть багатодітні сімʼї або маломобільні жителі, каже Олег Пилипенко.

— Звичайно, що це будуть люди, які були зареєстровані у громаді до повномасштабного вторгнення і їх будинки повністю знищено, — уточнює голова громади.

Варто зазначити, що Шевченківська громада одна з тих, що найбільше постраждали від російської агресії на території Миколаївської області. Точну суму збитків, заподіяних росіянами селам громади, називати зарано. Проте наразі вона сягає приблизно більше двох мільярдів гривень, повідомив Олег Пилипенко.

Нагадаємо, у зруйнованих місті Снігурівка та селі Полігон, що на Миколаївщині, планують збудувати нові житлові квартали.