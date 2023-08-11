Випускниці з Миколаєва стали фіналістками програми Ukraine Global Scholars 2023, що підтримує обдарованих українських дітей та допомагає їм здобути освіту в найкращих світових навчальних закладах.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За звання учасниа Ukraine Global Scholars 2023 боролися майже 600 найкращих учнів з усієї України. З Миколаєва до програми потрапили школярки Олена Хізниченко — вихованка міського ліцею № 9 та Любов Слесаренко — випускниця ліцею № 58.

Після навчання за свого боку всі студенти зобов’язуються повернутися до України впродовж 5 років після випуску з коледжу і зробити значний внесок у її розбудову.

З часу заснування UGS у 2015 році фіналістами програми стали 250 талановитих школярів з усіх областей України. Серед університетів, де навчаються учасники UGS, усі заклади Ліги плюща, Стенфордський університет, Массачусетський технологічний інститут та інші.

Нагадаємо, у Миколаєві 23 випускники шкіл міста отримали найвищий результат – 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ).