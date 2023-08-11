Війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.
Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.
Зранку о 9:23, 9:51 та об 11:07 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Протягом дня, 10 серпня, об 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Також ввечері о 17:50 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Очакова пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
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Війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.
Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.
Зранку о 9:23, 9:51 та об 11:07 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Протягом дня, 10 серпня, об 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Також ввечері о 17:50 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Очакова пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.