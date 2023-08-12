Науковці виявили мікропластик у тканинах людського серця.

Про це пише IFL Science.

Дослідники з Китаю зібрали зразки серцевої тканини 15 людей, які перенесли операцію на серці, а також зразки крові, взяті до і після неї.

Учені виявили девʼять типів пластику в пʼяти типах тканин серця. Кількість шматочків розміром 20 до 500 мікрометрів варіювалася від кількох десятків до кількох тисяч. Пластик міг потрапити в організм під час операції, але в низці випадків сторонні частинки опинилися в тканинах до хірургічного втручання.

У серцях людей виявили поліетилентерефталат (використовується в одязі та харчових контейнерах), полівінілхлорид (поширений у будівництві) і поліметілметакрилат, який є більш стійкою альтернативою склу.

Нагадаємо, Міжнародна команда науковців порівняла ДНК собак, які живуть у Чорнобильській зоні з показниками домашніх порід та диких псів з інших регіонів. У тварин із зони відчуження знайшли унікальні генетичні зміни.