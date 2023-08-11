Поліція затримала 23-річного мешканця Кривого Рогу, який створив фейковий телеграм-канал «Миколаївського Ванька» та збирав з українців донати на свої рахунки.

Про затримання повідомили начальник ОВА Віталій Кім та начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Як розповів Сергій Шайхет, чоловік копіював повідомлення з оригінального каналу про збори на підтримку ЗСУ, замінюючи номери банківських карток чи посилання на «банки».

«У такий спосіб шахрай привласнював гроші небайдужих громадян. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн казино, ресторани та інші свої потреби. Нині вже встановлено більше 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України. Нині слідчі дії продовжуються. Дякую слідчим, кіберполіцейським та процкерам за кропітку роботу. Так тримати», — написав Сергій Шайхет.

Раніше повідомлялося, що шахраї шляхом обману привласнили 196 тисяч гривень з карткових рахунків жителів Миколаївської області.