Унаслідок виведення четвертого енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в «гарячий» стан із порушенням вимог компанії «Енергоатом» стався витік води з першого контуру реактора в другий.

Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».

Там вказують, що інцидент виник через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Після витоку окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС назад у стан «холодний зупин».

Протягом наступних трьох днів росіяни переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог «Енергоатому».

— Некомпетентне нелегітимне «керівництво» ЗАЕС від «росатома» послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу, — зазначив президент держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

За його словами, росіяни навмисно пошкодили обладнання 4-го енергоблоку, що призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації.

Він наголосив, що всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази «росатома» та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть притягнуті до відповідальності.

Унаслідок витоку води радіологічного викиду в довкілля не було. Високовольтну лінію звʼязку 750 кВ відремонтували. ЗАЕС під'єднали до основної лінії живлення вчора, 10 серпня, о 19:02.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.