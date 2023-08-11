Служба безпеки стверджує, що зібрала доказову базу на Петра Симоненка — колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Там зазначили, що в період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його «евакуації» до країни-агресора.

За даними українських правоохоронців, щоб вивезти Петра Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ.

«Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі. Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу», — зазначити в СБУ.

Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

В СБУ говорять, що саме за його вказівкою Петро Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на «форумі» він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність «Л/ДНР».

Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», який відбувся у Мінську.

Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Петру Симоненку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за клопотанням Державного бюро розслідувань суд заочно обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу. 26 липня Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.