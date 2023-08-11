Очікується, що перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа.

Про це пише The Washington Post із посиланням на високопоставлених українських урядових та військових чиновників.

Такі прогнози чиновники роблять на тлі серії відтермінувань початку тренувальних програм.

Уточнюється, що навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, хоча від останніх не вимагатимуть досконалого знання англійської мови.

Через це, йдеться в повідомленні, бойова підготовка відкладається на січень та триватиме орієнтовно 6 місяців, а друга група буде готова через пів року.

Видання зазначає, лише шість пілотів (приблизно половина ескадрильї) пройдуть перший раунд навчання. Водночас ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів.

Уточнюється, що навчання англійською мовою готові пройти ще 20 українських пілотів.

Раніше повідомлялося, що група українських пілотів вже готується до початку навчань на винищувачах F-16, які розпочнуться наприкінці літа в Данії.

Також Румунія заявила, що збирається відкрити регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Центр буде доступний для партнерів Румунії в НАТО, а також для України.