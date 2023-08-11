Відкриття Цифрових освітніх та молодіжних центрів, впровадження мікрошкіл, облаштування укриттів, відкриття водоочисних точок, монтування мобільних котелень, оснащення лікарень необхідним приладдям — це далеко не весь перелік проєктів, на реалізацію яких команда UST - Ukraine Support Team залучила донорів. Лише від Данії за 2022 рік сума матеріальної допомоги, що надійшла до регіону, становить 30 мільйонів євро.

У четвер, 10 серпня, під час брифінгу керівник Миколаївського офісу UST Дмитро Тарасенко та проєктний менеджер Миколаївського офісу UST Дмитро Гончаров проінформували про успішну реалізацію власних кейсів у сфері освіти, енергетики та медицини.

Зокрема, спікери зазначили, що найуспішнішим кейсом організації, на сьогоднішній день, є залучення великої кількості міжнародних організацій до підтримки та відновлення життєдіяльності регіону та відкриття офісів підримки. Це надає впевненості іншим інвесторам та фондам у якості співпраці з Миколаївщиною та відкриває репутаційні двері для інвестицій в нашу область.

Наразі члени команди UST здійснюють активну роботу саме у сфері освіти Миколаївщини.

Так, на сьогоднішній день, міжнародним благодійним фондом «SavED» відкрито п’ять Цифрових освітніх центрів (Digital learning center) у кожному районі міста. Додатково заплановано облаштувати ще 10 таких центрів по області.

Також, за підтримки даного фонду, на фінальній стадії знаходиться реалізація молодіжних центрів.

Наразі, у двох громадах Миколаївщини, де кількість дітей значно менша, ніж в інших, реалізується такий проєкт, як мікрошкола. Вона являє собою облаштовані сучасним обладнанням два-три навчальні класи, яких достатньо для нормальної реалізації навчального процесу у обраних громадах.

Укриття у миколаївських навчальних закладах на сьогодні також на стадії облаштування.

Щодо водопостачання, як зазначив Дмитро Тарасенко, сумісно зі шведськими донорами та Plan international, планується відкриття 12 точок очистки та видачі води на базі навчальних закладів міста. П‘ять з них уже реалізовують.

— Наразі йде процес монтування 16 мобільних котелень в м. Первомайськ. Тобто, всі навчальні заклади цього міста будуть переведені на альтернативне паливо. Окрім того, за підтримки наших німецьких партнерів, Державна казначейська служба в Миклаївській області забезпечена резервним генератором потужністю 50 кВт, — додав керівник Миколаївського офісу UST.

Також спікер зазначив, що особливо близькі зв‘язки Миколаїв має саме з посольством Данії. Так, завдяки тісній співпраці з Королівством Данія Миколаївщина отримали досить значну кількість необхідної для регіону техніки та матеріалів. Лише за 2022 рік, сума матеріальної допомоги від Данії становила 30 млн євро.

— Пріоритизація потреб йде й щодо лікарень міста. Наразі, від данських партнерів Миколаївщина очікує надходження ліжок гемодіалізу для дітей та дорослих. На фінальному етапі знаходиться й облаштування приміщень для проведення операцій, — доповів Дмитро Тарасенко.

Довідка. Ukraine Support Team – коаліція громадських організацій, аналітичних центрів, національних і регіональних команд експертів. За допомогою розробленої методології Smart-пріоритизації команда UST формує та пріоритизує актуальні потреби регіону й залучає донорів для їз забезпечення.