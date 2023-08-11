В Україні звільняють усіх голів обласних військкоматів.

Таке рішення ухвалили після спеціального засідання РНБО, заявив Володимир Зеленський.

Під час перевірки центрів правоохоронні органи виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації. Наразі відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів та вручено 33 підозри.

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендували призначити керівниками ТЦК бойових офіцерів після проходження ними перевірки СБУ.

Також за два тижні відбудеться ще одне засідання РНБО щодо військово-лікарської комісії, додав президент. Там теж наразі триває перевірка.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Нагадаємо, у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.