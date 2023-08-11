Благодійний захід «Мотозліт байкерів «МОТО-АРБУЗ» провела Миколаївська обласна організація сприяння обороні України за підтримки місцевої територіальної громади.

Учасники мотозльоту прибули з Києва, Дніпропетровщини, Кропивницького, Одещини, Чернігова та Миколаївщини, повідомили у Миколаївській обласній організації ТСО України.

«Основною метою заходу є національно-патріотичне виховання молодого покоління, пропаганда фізичної культури, спорту, здорового способу життя та підтримка Збройних Сил України», — зазначив голова громадської організації Юрій Шутяк.

Та додав, що кожен мотолюбитель зробив свій особистий внесок на підтримку ЗСУ.

Також була проведена благодійний ярмарок, на якій кожен гість міг придбати сувеніри, смаколики та отримував можливість проїхати на байках.

Зазначили, що зібрані кошти в розмірі 40 тисяч гривень спрямували на нагальні потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що завдяки небайдужим миколаївцям вдалося придбати лафет для ЗСУ.



