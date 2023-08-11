Фракція «Європейська Солідарність» ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської солідарності.

Вони вважають, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

Також в партії зазначають, що всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці та зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються.

Так само і силові органи — зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого минулого року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.



