Нідерланди передали українським прикордонникам шість мобільних комплексів медичної підтримки.

Було надано два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1, проінформували у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) виклавши про це відповідне відео у Facebook.

Вони повідомили, що використання таких комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення ДПСУ за стандартами НАТО.

— За допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною, — зазначили у прикордонній службі.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди виділили комплексний пакет допомоги Україні на загальну суму у 274 мільйони євро.