На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців, які намагалися переправити чотирьох чоловіків через кордон до Румунії.

У Державній прикордонній службі повідомили, що в селі Нове Клинове Берегівського району вони зупинили 23-річного водія «Мерседес Віто», в якому перебували ще п’ятеро чоловіків призовного віку.

Це були двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Полтавщини, один житель Кіровоградщини та ще один закарпатець.

Зазначається, що закарпатці під час бесіди з прикордонниками вирішили показати свої спортивні навички у легкій атлетиці та втекти.

Але спортивного марафону в них не вийшло, тому що за допомогою безпілотника, їх швидко виявили та доставили у прикордонний підрозділ.

Як зʼясували прикордонники, переправники за чотири тисячі доларів з кожного «клієнта», мали їх підвезти та допомогти перетнути українсько-румунський кордон.

Наразі чоловікам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Нагадаємо, на Одещині в салоні рейсового автобуса прикордонники виявили сумку з музичним інструментом італійського майстра Антоніо Страдіварі.