Керівник миколаївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки може лишитись на своїй посаді, не дивлячись на заяву Володира Зеленського про звільнення всіх начальників військкоматів.

Таку думку виразив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Як відомо, вчора, 11 серпня, після спеціального засідання РНБО президент України анонсував звільнення усіх голів обласних військкоматів через високий рівень корупції.

Коментуючи це рішення, Віталій Кім заявив, що в Миколаєві начальник ТЦК був призначений не так давно, а тому донині «зашкварів» за ним не спостерігалось.

— Я вважаю, що це бойові офіцери, які мають досвід, але не можуть зараз керувати військами через стан здоров'я чи з інших причин. Наш обласний воєнком був призначений нещодавно. Вони навіть не один були змінені під час війни.. Він перейшов з Баштанського району, який був постійно в бойових діях. Я особисто вважаю, його можна вважати бойовим. В нього зашкварів немає, він працює, — сказав Віталій Кім.

Очільник ОВА пояснив, що через постійні загрози в області в голови військкомату стоїть надскладна задача по виконанню плану з мобілізації.

— У нас дуже складна область через загрози, що люди виїхали, повертаються, хочуть побачити своє житло. І при цьому, треба виконувати план з мобілізації. Тобто у нього надскладна задача. В нього немає статків, я контролюю статистику роботи і районних ТЦК. Тому, на мою думку, він може залишитися. Але це рішення не моє, а ОК «Південь» та Верховного головнокомандувача. Як на мене, він тільки починає показувати результат, — додав він.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовцівтериторіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Нагадаємо, у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.