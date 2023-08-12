Голова фракції «Європейська солідарність» у Миколаївській обласній раді Алла Ряжских вважає, що через відсутність окремих депутатів можно поєднати роботу корпусу в офлайн та онлайн режимі.

Таку думку вона висловила в коментарі кореспонденту «НикВести».

Депутатка заявила, що серед її колег є ті, хто пішов воювати, та ті, хто досі перебуває закордоном, тому вони не можуть бути присутні фізично. З цього приводу можна залучити комбінований режим роботи.

— До роботи ставлюся з великим бажанням. Все залежить від місцеперебування. В комісіях, може, й в комбінованому режимі, бо, наприклад, в нашій комісіі є два депутати, які на фронті. І зрозуміло, що вони фізично не можуть бути присутні. Треба спочатку вхідні дані розуміти. Скільки депутатів реально можуть фізично бути присутніми на сесіях і саме де. Це теж питання. Я думаю, за відповідю Вам краще звернутися до пана Табунщика, — сказала Алла Ряжских.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.