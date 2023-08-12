Через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.

Про це звітує Миколаївська ОВА.

З самого ранку о 08:13 та 08:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також о 08:10, 08:40, 13:46 та 17:35 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Через удар відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

О 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів.