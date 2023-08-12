Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 253 290 особового складу. «‎Друга армія світу»‎ продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 510 окупантів.

Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці станом на 12 серпня складають:

танки — 4295 (+5) ,

бойові броньовані машини — 8324 (+2) ,

артилерійські системи — 4943 (+6) ,

РСЗВ — 713 (+0) ,

засоби ППО — 472 (+1) ,

літаки — 315 (+0) ,

гелікоптери — 313 (+0) ,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4201 (+4) ,

крилаті ракети — 1378 (+1) ,

кораблі /катери — 18 (+0) ,

автомобільна техніка та автоцистерни — 7523 (+12) ,

спеціальна техніка — 759 (+6).

Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.