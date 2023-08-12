Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 253 290 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 510 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 12 серпня складають:
Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 253 290 особового складу. «Друга армія світу» продовжує зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 510 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 12 серпня складають:
Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.