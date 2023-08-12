В ніч на 12 серпня російські військові атакували Україну з південно-східного напрямку. Окупанти використали п’ять ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що три «Шахеди» в небі знищила протиповітряна оборона в межах Запорізької області.

Крім того, загарбники запустили дрони по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.

Нагадаємо, на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів.