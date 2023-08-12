Станом на 12 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 498 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 4 об’єкти.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4099 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 12 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 309 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Станом на 12 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 498 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 4 об’єкти.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4099 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 12 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 309 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.