Станом на 12 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 498 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 4 об’єкти.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.

З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:

об’єкти житлового фонду – 12220;

медичні заклади – 109;

навчальні заклади – 435;

заклади культури – 210;

об’єкти промислових підприємств – 209;

об’єкти життєзабезпечення: газу – 1433, електро – 1143, води – 44, теплопостачання – 96;

інші не військові об’єкти – 2599.

Наразі без газопостачання знаходиться 4099 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.

Проводиться добровільна евакуація. Станом на 12 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 309 внутрішньо переміщених осіб.