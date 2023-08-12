Сьогодні, 12 серпня, окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Внаслідок удару загинув чоловік та 12 людей отримали травми.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, через обстріл росіян загинув 31-річний капітан поліції. Зокрема, серед постраждалих — четверо правоохоронців.

«Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліціянт. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого», – пише Ігор Клименко.

Наразі лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених, адже декілька людей в тяжкому стані.

Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.