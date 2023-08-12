У межах плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів впродовж року Європейський Союз уже надав 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних видів.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.

Як зазначає видання, навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

«Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів – і 2300 ракет усіх типів», — йдеться в повідомленні.

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів.

Крім того, головною метою було передати державі мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

Нагадаємо, Польща закликала Європейський Союз збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше постачати українського зерна через Балтійське море.