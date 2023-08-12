Російські загарбники вдарили зранку по Бериславському району Херсонської області. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові Росії з дрона скинули вибухові снаряди. Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через обстріл російських окупантів в п'ятницю, 11 серпня, в Миколаївській області пошкоджено житлові будинки та горіли складські приміщення.