Правоохоронцю та його шести спільникам, які налагодили в центрі Одеси роботу мережі із шести салонів інтимних послуг, оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Миколаєві.

Зазначається, що представник правоохоронних органів використав своє службове становище для прикриття, разом зі спільниками залучив до роботи у салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років.

Відомо, що мережа орієнтована переважно на іноземців. Вартість «послуг» становила від 500 доларів за ніч.

«Доходи» організаторів щомісяця становили понад 30 тисяч доларів.

Правопорушникам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нещодавно, слідчі затримали мешканця Кривоозерської територіальної громади, який намагався вбити свою співмешканку.