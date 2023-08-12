Греція підтримала гарантії безпеки для України, ставши чотирнадцятою країною, яка приєдналася до вільнюської Декларації G7.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що держава продовжує працювати з партнерами й попереду ще більше добрих новин.
«Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14 країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії», — пише Єрмак.
Нагадаємо, Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.
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Греція підтримала гарантії безпеки для України, ставши чотирнадцятою країною, яка приєдналася до вільнюської Декларації G7.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що держава продовжує працювати з партнерами й попереду ще більше добрих новин.
«Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14 країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії», — пише Єрмак.
Нагадаємо, Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.