Греція підтримала гарантії безпеки для України, ставши чотирнадцятою країною, яка приєдналася до вільнюської Декларації G7.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що держава продовжує працювати з партнерами й попереду ще більше добрих новин.

«Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14 країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії», — пише Єрмак.