Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко заявив, що з нового навчального року заклад готується до запровадження офлайн-навчання.

Відповідна заява опублікована на YouTube-каналі університету, пишуть «НикВести».

Керівництво вишу розробило план навчання для двох категорій студентів — тих, хто повернувся до Миколаєва, та всіх, хто досі перебуває в будь-якому іншому місті України або закордоном. Для першої категорії навчання проходитиме в очному режимі, для всіх інших — онлайн в індивідуальному порядку.

— Університет готовий до навчального року. Підготовлені аудиторії, розклад, лабораторії, кадри. Головне питання, яке сьогодні стоїть у наших нових студентів і тих, хто навчається, — в якому форматі ми будемо працювати з 1 вересня. Зрозуміло, що до цього часу війна не завершиться, і може продовжитись ще дуже довгий час, але життя не може зупинитись. Люди повертаються до звичайного життя. Тому ми з 1 вересня запроваджуємо навчання офлайн. Зрозуміло, що не всі студенти мають можливість вчитись в аудиторному режимі. Тому будуть дві категорії студентів. Ті, хто буде присутній в Миколаєві, будуть вчитись офлайн. Для студентів, які не можуть знаходитись в Україні та Миколаєві, буде запроваджено онлайн і навчання в індивідуальному порядку. Не буде змішаного формату, — заявив Леонід Клименко.

Єдиний факультет, який має в обов'язковому порядку виходити на офлайн навчання без виключення — це студенти-медики, каже ректор університету.

— Навчатись медицині онлайн неможливо. Інші спеціальності теж по можливості, але зараз я прочитав на інформаційних мережах, що наш губернатор (голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, — прим) закликав повертатись до Миколаєва, тому що немає різниці життя в нашому місті, чи в Одесі, Львові, чи інших міст. Ми не підпадаємо під дію РСЗВ, і те, що може бути в нас, може бути повсюди. Хай кожен обирає спосіб навчання, який йому притаманний, — додав він.

Нагадаємо, росіяни двічі обстрілювали Чорноморський національний університет імені Петра Могили: 17 серпня та 19 серпня 2022 року.

Напередодні ракетної атаки на університет Міноборони РФ заявило, що там нібито знаходяться підрозділи української Тероборони, обладнано склади з боєприпасами та розміщено бронетехніку. Однак журналісти показали, що ніякої військової бази на території вишу немає: там знаходились лише працівники університету, які приймали документи абітурієнтів, підписували обхідні листи та видавали дипломи.

Пізніше у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили розповіли, що активно працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.