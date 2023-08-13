У Херсоні проходить Kherson Film Fest — це перший кінофестиваль у місті після звільнення від російських окупантів. Глядачам презентують десять стрічок.

Про це повідомляють Херсонська обласна державна адміністрація та Державне агентство з питань кіно.

До програми Херсонського кінофестивалю увійшло сім повнометражних і три короткометражні фільми, які демонструють різноманітність тем і форм кінематографа, зазначають організатори.

— Добірка фільмів першого херсонського кінофесту багато в чому натхненна сонячною атмосферою міста. У програмі чимало оптимістичного кіно, яке викликатиме усмішку, нагадуватиме про життя до повномасштабного вторгнення та заряджатиме позитивом після перегляду, — заявив кіножурналіст і програмний директор фестивалю Алексо Малишенко

Фестиваль відкрив фільм Мирослава Латика «Королі репу», який розповідає про 17-річного випускника сільської школи на прізвисько Казан. Понад усе хлопець мріє стати відомим репером і підкорити серце дівчини Свєти.

На Kherson Film Fest також презентували стрічку «Іван і Марта» Сергія Буковського. Він оповідає про шістдесятників Івана та Марту Дзюбів.

Дзюба першим публічно звинуватив комуністичний режим у переслідуваннях і арештах українських інтелектуалів. Його робота «Інтернаціоналізм чи русифікація» була визнана владою антирадянською й автора заарештували.

До програми фестивалю також увійшов драматичний фільм 1958-го року — «Поема про море» Юлії Солнцевої, знятий за сценарієм Олександра Довженка. У ньому розповідається про те, як будівництво Каховської ГЕС вплинуло на життя місцевих жителів: перекриття Дніпра, поява Каховського моря та відтік кадрів із колгоспу на велике будівництво станції.