Начальника Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін 12 серпня здійснив візит до Києва.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна із ситуацією на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська», — написав він.

Залужний додав, що подякував британським партнерам за підтримку.

Нагадаємо, що в липні уряд Великої Британії оголосив про надання Україні понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, а також — пакету військової допомоги в розмірі 50 мільйонів фунтів (64,7 мільйона доларів) для ремонту техніки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився кадрами роботи бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які з осені 2022 року тримають Мар'їнку та її околиці.