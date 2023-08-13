Аналітики InformNapalm заявили, що РФ збрехала про примусовий огляд суховантажу «Сукра Окан» у Чорному морі 13 серпня.
За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, що спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна.
Як вказали моряки, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам росіян застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі.
«На борту «Сукра Окан» перебував турецький екіпаж, який «поклав болт» на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна», — зазначають в InformNapalm.
Нагадаємо, сьогодні МО РФ повідомило, що приблизно о 6:40 екіпаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василь Биков» примусово зупинив у Чорному морі суховантаж «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Росіяни написали у своєму офіційному каналі нібито «примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду».
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Аналітики InformNapalm заявили, що РФ збрехала про примусовий огляд суховантажу «Сукра Окан» у Чорному морі 13 серпня.
За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, що спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна.
Як вказали моряки, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам росіян застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі.
«На борту «Сукра Окан» перебував турецький екіпаж, який «поклав болт» на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна», — зазначають в InformNapalm.
Нагадаємо, сьогодні МО РФ повідомило, що приблизно о 6:40 екіпаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василь Биков» примусово зупинив у Чорному морі суховантаж «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Росіяни написали у своєму офіційному каналі нібито «примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду».