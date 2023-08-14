За минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. В результаті атаки загинули 7 людей, з них — двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що по Херсону ворог випустив 23 снаряди. Російська армія поцілила у:

житлові квартали населених пунктів області;

території та споруди гаражного кооперативу;

будівлю медичної лабораторії;

складські приміщення у Херсоні;

будівлю магазину у Херсонському районі;

територію і будівлю медичного закладу у Бериславі;

Через атаку 13 людей отримали поранення.

Відомо, що понеділок, 14 серпня у Херсонській області оголошується Днем жалоби за сімома вбитими через ворожий обстріл населених пунктів, серед жертв дівчинка, якій було лише 23 дні від народження.

Вчора, російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.