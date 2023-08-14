З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 254 380 окупантів.Тільки за минулу добу, 21 липня, ворог втратив 530 солдатів особового складу.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські захисники за добу ліквідували не один десяток ворожої техніки. Так силам оборони вдалося знищити 27 артилерійських системи та 9 БПЛА.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:

танків — 4306 (+8) ;

бойових броньованих машин — 8354 (+19) ;

артилерійських систем — 5099 (+27) ;

РСЗВ — 714 (+1) ;

засоби ППО — 479 (+2) ;

літаків — 315 (+0) ;

гелікоптерів — 311 (+0) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4213 (+9) ;

крилаті ракети — 1379 (+0) ;

кораблі /катери — 18 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7562 (+19) ;

спеціальна техніка — 766 (+6) ;

Нагадаємо, в неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.