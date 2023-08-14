Українські війська 13 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької — сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області.

Про це повідомляють у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на Бердянському і Мелітопольському напрямках та досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на межі Донецької і Запорізької областей). Однак 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного.

Раніше повідомлялося, що Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе «Шахед». До такого висновку дійшли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими безпілотники.