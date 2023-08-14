Уряди Японії та США вирішили спільно розробити нові ракети, здатні перехоплювати гіперзвукове озброєння, яке створюють Китай, РФ та КНДР. Ця угода може бути укладена на японсько-американсько-південнокорейському саміті 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Метою подібних спільних розробок є посилення стримування можливих загроз.

Як повідомили журналістам кілька чиновників, це буде друга спільна розробка ракети-перехоплювача Японії та Штатів після SM3 Block 2A, яка була завершена у 2017 році.

У зв’язку з самітом Японія-США-Південна Корея у п’ятницю в США прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та американський президент США Джо Байден проведуть індивідуальні переговори, що внесе корективи в оголошення домовленостей як частини Угоди.

Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю, в 5 разів вищою за швидкість звуку (5 Махів), і летить на низькій висоті по нерегулярній траєкторії, що ускладнює її виявлення наявними радарами та перехоплення.

Як протидія в Японії працюють над удосконаленням можливостей зенітно-ракетного комплексу середньої дальності. Нові ракети SM-6, встановлені на кораблях «Іджіс» Морських сил самооборони, також мають обмежені можливості перехоплення.

Уряди Японії та США прагнуть розробити нову ракету-перехоплювач протягом 10 років.

При цьому для того, щоб перехопити гіперзвукову зброю, важливо також створити позицію, яка зможе виявляти та відстежувати ракети на ранній стадії. Штати продовжують будівництво «супутникової групи», в якій велика кількість малих супутників координується та працює як рій. Японія також розглядає співпрацю із супутниковою мережею США.

Крім того, Токіо хоче мати «здатність контратаки» для нападу на бази запуску ракет іншої країни з метою самооборони. Суть полягає в тому, щоб прискорити спільну розробку нових ракет-перехоплювачів та розробку ракет великої дальності, що забезпечують можливості контратаки, а також швидко реалізувати «інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», оголошену у Стратегії національної оборони з грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.