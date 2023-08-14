В період з 4 по 10 серпня в медичних закладах Миколаєва народилось 54 дитини.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Стало відомо, що на світ з'явилися 38 хлопчиків та 16 дівчаток.

Раніше повідомлялось, що Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.