Протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, у Первомайському районі, що на Миколаївщині виникла пожежа у приватному будинку. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на площі 6 квадратних метрів. Як повідомляється, вона виникла через порушення правил використання побутових газових приладів

Ще одна пожежа виникла у житловому будинку Вознесенська. Вона була ліквідована на площі 5 квадратних метрів, причину займання ще не встановили.

Також вогнеборці загасили сім пожеж сухостоїв у Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах області. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 9 гектарів.

Причинами займань стали необережне поводження з вогнем, підпал, а також, в одному епізоді, потрапляння боєприпасів та уламків від них.

Нагадаємо, миколаївські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету міста Зіндельфінген Федеративної Республіки Німеччина.