В Одесі унаслідок масованого удару у ніч на 14 серпня пошкоджено 203 будинки.

Про це у Телеграмі повідомляє Одеська міськрада.

Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За словами Геннадія Труханова, унаслідок нічної атаки немає загиблих.

Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі атакували Одещину, застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».