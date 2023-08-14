У тимчасово захопленому селі Юр’ївка під Маріуполем є влучання в табір російських загарбників, серед яких вже налічують десятки постраждалих.
Як повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, вибух стався у понеділок, 14 серпня, об 11:42.
— Юр’ївка. Бавовна... Влучання в табір окупантів у таборі «Хвиля» (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже, — написав він.
Петро Андрющенко додав, що загарбники поширювали фейк, що у Юр’ївці від вибуху постраждали цивільні мешканці.
— Смішна русня спочатку хотіла замовчати факт, потім розповісти «про всі місцеві загинули», у підсумку постить обрізані фото, — зазначив радник мера та уточнив, що партизани на місці знали і знають, де саме розташовувалися російські військові.
Раніше він повідомляв, що на території тимчасово окупованої Донеччини російські загарбники офіційно легалізували табори та тюрми для тих, хто не є громадянами «ДНР».
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У тимчасово захопленому селі Юр’ївка під Маріуполем є влучання в табір російських загарбників, серед яких вже налічують десятки постраждалих.
Як повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, вибух стався у понеділок, 14 серпня, об 11:42.
— Юр’ївка. Бавовна... Влучання в табір окупантів у таборі «Хвиля» (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже, — написав він.
Петро Андрющенко додав, що загарбники поширювали фейк, що у Юр’ївці від вибуху постраждали цивільні мешканці.
— Смішна русня спочатку хотіла замовчати факт, потім розповісти «про всі місцеві загинули», у підсумку постить обрізані фото, — зазначив радник мера та уточнив, що партизани на місці знали і знають, де саме розташовувалися російські військові.
Раніше він повідомляв, що на території тимчасово окупованої Донеччини російські загарбники офіційно легалізували табори та тюрми для тих, хто не є громадянами «ДНР».