Російська Федерація намагається збільшити темпи власного виробництва дронів, якими завдає ударів по Україні.

Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За її словами, російська армія намагається налагодити виробництво дронів. Однак, санкції відносно Ірану можуть призупинити постачання БПЛА на територію країни-агресора.

— Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання. Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто, — каже Наталя Гуменюк.