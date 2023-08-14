Російська Федерація не планує відновлювати тимчасово окуповані території України, а хоче перетворити їх на «сіру зону».

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зауважує, що країна-терорист не може перемогти Україну військовим шляхом, через те російська армія схиляється до тактики «випаленої землі».

— Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Реальністю є тільки інформаційна бутафорія. Мета — перетворення ТОТ на «сіру зону» перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя, — наголосив Олексій Данілов.

Він додав, що не зруйновані підприємства окупанти хочуть довести до критичного стану для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури у якості «технологічної зброї» для створення максимальних перешкод наступальним діям українським військовим.

— Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації, — підсумував секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує у 2023 році перехід України до наступального етапу у розв’язаній Росією війні.