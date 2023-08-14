Фонд «Синергія Миколаївщини», який з перших днів повномасштабної війни неодноразово підставляв плече військовим у закритті нагальних потреб, запустив черговий збір на 1 мільйон гривень.

Збір на своїй сторінці розмістила Олександра Кукуруза.

На сьогодні є потреба на 100 антидронових прожекторів, які значно полегшать захисникам виявляти та знищувати ворожі дрони у нічному українському небі.

«Миколаївщина — це не тільки одна з сухопутних фортець Півдня, яка дала гідну відсіч окупантам. Завдяки командній роботі, моя рідна область започаткувала майже 100% враження Shahed завдяки мобільним групам ВСУ. Це не мало, але спільними зусиллями ми зможемо все. Я вірю у кожну донатну гривню, вірю в те що згуртувавшись, у нас немає перешкод. Давайте згадаємо, що готуватись до зими потрібно вже зараз, бо ворог не спить. Вони мріють повторити енергетичний зимовий терор, щоб залишити нас без світла й тепла. Кожен збитий дрон – це не лише перемога над агресором, але й крок до збереження світла в наших будинках. Слава Україні!», — йдеться в дописі.

Долучайтесь до акції «Мінусни шахіда» і разом ми забезпечимо світло та захист для Миколаївщини.

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