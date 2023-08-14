Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм (ДБН) для будівництва та реконструкції захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомляється на сайті Міністерства відновлення та порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Згідно з документом, у житлових і громадських будівлях, зокрема школах, садочках та лікарнях, мають будуватись захисні споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення, призначені для захисту населення від небезпек, що можуть виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів.

Документ встановлює вимоги щодо захисних властивостей укриттів та містить розрахунки конструкцій.

Особливу увагу приділено також інклюзивності. Так, захисні споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Крім того, у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 людей.

Нові ДБН набирають чинності з 1 листопада 2023 року. До цього часу Мінвідновлення обіцяє надавати експертні консультації представникам будівельного ринку.

Наразі ознайомитись із проєктом ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» можна за посиланням.

Упродовж місяця проєкт планують зареєструвати, тоді його контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель.

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Радник міського голови Миколаєва Михайло Талпа вважає таке рішення несправедливим. Михайло Талпа зазначив, що Олександр Герасименя є професіоналом, який сумлінно виконував свої обов’язки. Зокрема, саме він одним з перших прибував на всі місця прильотів у Миколаєві, організовував допомогу разом з рятувальниками, цілодобово сповіщав штаб про ситуацію.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.