Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку Росії у війні.
Про це пише Newsmaker.
Європейські санкції, запроваджені 20 липня передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві безпілотників.
Також ввели нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, що є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.
Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку Росії у війні.
Про це пише Newsmaker.
Європейські санкції, запроваджені 20 липня передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві безпілотників.
Також ввели нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, що є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.
Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.