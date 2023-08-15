Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку Росії у війні.

Про це пише Newsmaker.

Європейські санкції, запроваджені 20 липня передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві безпілотників.

Також ввели нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, що є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.