Норвегія надасть Україні антидронові системи Cortex Typhon C-UAS на понад $70,7 мільйона.
Про це повідомили у пресслужбі Уряду Норвегії.
«Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру», — сказав директор Kongsberg DA, компанії-виробника дронів Ерік Лі.
Контракт щодо надання безпілотників для ЗСУ фінансує Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія. Одним із його найголовніших донорів є Норвегія.
Як повідомлялось раніше, Норвегія протягом п’яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 мільярдів євро.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Норвегія надасть Україні антидронові системи Cortex Typhon C-UAS на понад $70,7 мільйона.
Про це повідомили у пресслужбі Уряду Норвегії.
«Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру», — сказав директор Kongsberg DA, компанії-виробника дронів Ерік Лі.
Контракт щодо надання безпілотників для ЗСУ фінансує Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія. Одним із його найголовніших донорів є Норвегія.
Як повідомлялось раніше, Норвегія протягом п’яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 мільярдів євро.