Норвегія надасть Україні антидронові системи Cortex Typhon C-UAS на понад $70,7 мільйона.

Про це повідомили у пресслужбі Уряду Норвегії.

«Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру», — сказав директор Kongsberg DA, компанії-виробника дронів Ерік Лі.

Контракт щодо надання безпілотників для ЗСУ фінансує Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія. Одним із його найголовніших донорів є Норвегія.

Як повідомлялось раніше, Норвегія протягом п’яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 мільярдів євро.