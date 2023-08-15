Дослідники виявили новий генетичний варіант у людей африканського походження. Імовірно, він обмежує розмноження ВІЛ після зараження.

Про це повідомляє Science Alert.

«Результати можуть пояснити, чому деякі люди з цих груп населення мають нижче вірусне навантаження, що уповільнює реплікацію і передачу вірусу», — розповіли вчені.

Відкриття зробили після комбінованого аналізу майже 3 900 людей, однак воно потребує додаткових досліджень. Науковці очікують, що їхні висновки допоможуть у розробці нових противірусних препаратів.

Учені також нагадали, що генетична стійкість до ВІЛ, найімовірніше, повʼязана зі складною взаємодією між двома чи більше генетичними варіантами, а не з однією винятковою особливістю.

Як відомом, першим пацієнтом, який подолав рак і ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Однак через 12 років у нього стався рецидив онкології, через що він помер у вересні 2020 року. Іншим пацієнтом, який одужав від ВІЛ, був англієць Адам Кастіллехо. Наразі в його крові не виявляють ознак вірусу.dsk.