У понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.
Як повідомляє Миколаївська ОВА, удар було нанесено о 10:40. Постраждалих немає.
Трохи пізніше, з 10:52 до 11:02 під ворожим мінометним обстрілом знаходилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що у неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.
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У понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.
Як повідомляє Миколаївська ОВА, удар було нанесено о 10:40. Постраждалих немає.
Трохи пізніше, з 10:52 до 11:02 під ворожим мінометним обстрілом знаходилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що у неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.