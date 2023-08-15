У понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, удар було нанесено о 10:40. Постраждалих немає.

Трохи пізніше, з 10:52 до 11:02 під ворожим мінометним обстрілом знаходилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що у неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.