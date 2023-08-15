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Російські війська під час масованої нічної атаки поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є загиблі.

Про це у Телеграмі написав керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

О 5:46 росіяни стало відомо, що ворог влучив в одне з підприємств. Усі служби виїхали на місце. Станом на 8:00 відомо про 3 загиблих та 3 пораненних.

— Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким.Більше інформації згодом, — написав Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.