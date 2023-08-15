В 2024 році миколаївська компанія «ПАЕК» значно збільшить площі під висадку овочів. Під урожай вже відвели перші 50 гектарів, а через 7-10 днів на там засіять озиму цибулю.

Таке рішення було прийняте під час наради власника агрохолдингу Юрія Кормишкіна з керівництвом компанії, агрономами та гідротехніками, що займаються вирощуванням овочів, повідомили у пресслужбі «ПАЕК».

— Сьогодні на полях провів нараду з керівником компанії, управляючим, агрономами та гідротехніками овочевого напрямку про плани роботи на 2024 рік, прийняли рішення про розвиток овочівництва в компанії. На першому етапі буде здійснено посів озимої цибулі на площі 50 гектар під крапельне зрошуння, запустили техніку в обробіток для нарізання гряди і через 7-10 днів зайдем в посів цибулі, — розповідає Юрій Кормишкін.

Зазначається, що навесні 2023 року під вирощування овочів було відведено 300 гектарів земельного фонду компанії.

Нагадаємо, миколаївська компанія «ПАЕК», яка спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, диверсифікувала бізнес, розпочавши овочевий напрямок.