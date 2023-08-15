У Львові планують до 15 жовтня провести обстеження 380 тисяч балконів і відремонтувати аварійні.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

За словами голови Галицької районної адміністрації Галини Гладяк, зараз у історичній частині міста проводять обстеження балконів, які виходять на проїзну частину і на хідники.

— Якщо при візуальному обстеженні буде видно, що балкон потребує ремонту, то будемо замовляти відповідні дослідження, аварійні елементи будемо знімати і покривати балкон сіткою, — зазначила Галина Гладяк.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що програму співфінансування реставрації балконів хочуть поширити і на будинки, що не є пам’ятками. За його словами, в місті налічують 380 тисяч балконів, з них 372 тисячі перебуває у приватній власності, що становить 98% від загальної кількості.

— Наголошуємо, що балкон є невід’ємною частиною квартири, входить в метраж і є власністю мешканця, якою він користується. Але ми розуміємо, що не кожен власник має можливість відреставрувати чи відремонтувати балкон. Реставрація балкона у будинку-пам’ятці може коштувати від 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Тому ми хочемо розширити програму реставрації: йтиметься про будинки різного віку в усіх районах міста. У найближчі кілька днів ми деталізуємо суму, яку має оплатити власник квартири у будинку, який не є пам’яткою. А решту коштів буде оплачувати місто. Тобто, співпраця буде подібною до тої, яка зараз є між містом та мешканцями будинків-пам’яток, — повідомив він.

Як пише «Економічна правда», 13 серпня у Львові на вулиці Під Дубом, 2 стався обвал балкону. В момент обвалу на балконі перебував 43-річний власник квартири. Медики протягом намагалися врятувати йому життя, але чоловік помер від отриманих травм.

Нагадаємо, минулого року у Центральному районі Миколаєва на вулиці Потьомкінській, 28 у багатоквартирному будинку посипався балкон — інцидент стався під час сильного дощу, мешканці розповідають про аварійний стан частини будівлі.