З 17 по 18 серпня на території Вознесенського району та Южноукраїнська проводитимуться командно-штабні навчання з цивільного захисту.

Про це попередили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Повідомляється, що під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

Також у ході відпрацювання можливе обмеження руху транспорту по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

В адміністрації просять мешканців не перейматися та зберігати спокій — всі заходи мають навчальний характер.

Раніше повідомлялось, що служби цивільного захисту Миколаївщини готові до реагування у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції.