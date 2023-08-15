З 17 по 18 серпня на території Вознесенського району та Южноукраїнська проводитимуться командно-штабні навчання з цивільного захисту.
Про це попередили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Повідомляється, що під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.
Також у ході відпрацювання можливе обмеження руху транспорту по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.
В адміністрації просять мешканців не перейматися та зберігати спокій — всі заходи мають навчальний характер.
Раніше повідомлялось, що служби цивільного захисту Миколаївщини готові до реагування у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції.
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З 17 по 18 серпня на території Вознесенського району та Южноукраїнська проводитимуться командно-штабні навчання з цивільного захисту.
Про це попередили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Повідомляється, що під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.
Також у ході відпрацювання можливе обмеження руху транспорту по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.
В адміністрації просять мешканців не перейматися та зберігати спокій — всі заходи мають навчальний характер.
Раніше повідомлялось, що служби цивільного захисту Миколаївщини готові до реагування у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції.