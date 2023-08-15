Латвія відмовила у наданні притулку громадянці Росії, яка заявила, що є противником режиму Владіміра Путіна і війни проти України.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Росіянка звернулась із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу восени минулого року. Навесні цього року Управління громадянства та міграції (PMLP) не схвалило її прохання.

Не погодившись із рішенням, росіянка звернулася до Адміністративного районного суду, не вказавши причин.

З рішення суду випливає, що жінка в’їхала до Латвії разом зі своїм чоловіком, який був змушений покинути Росію через те, що в жовтні 2022 року отримав повістку.

Вони виїхали з Росії до Грузії. Пробувши два тижні в Грузії, вони вирішили летіти до Латвії і просити притулку у цій країні. Однак у Латвії чоловік помер.

Суд не визнав, що страх жінки перед політично вмотивованим переслідуванням з боку російської влади у зв’язку з її політичними поглядами був об’єктивно виправданий. З урахуванням вищевикладеного клопотання було відхилено в частині, що стосується надання статусу притулку.

Нагадаємо, уряд Італії призупинив участь громадян Росії та Білорусі в програмі Investor Visa for Italy в липні 2023 року — через понад рік після того, як Європейська комісія рекомендувала скасувати «золоті візи» для росіян і білорусів через агресію проти України.